21:51 24 ноября 2017 0

Министр культуры РФ изменил планы на выходные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Мединский по неизвестной причине отменил заседание коллегии Минкульта РФ, которое должно было пройти в субботу, 25 ноября, в Екатеринбурге.

Анонс о предстоящем визите всю неделю висел на официальном сайте правительства Свердловской области, однако сегодня исчез. В департаменте информационной политики «URA.RU» подтвердили, что поездка Мединского на Средний Урал отменилась.

Ожидалось, что министр встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Помимо этого, Мединский планировал обсудить с коллегией инициативу создания виртуальных музеев. Также министр собирался заглянуть в Коляда-Театр, который на днях удостоился президентского гранта.

Как ранее сообщало «URA.RU», «Коляда-театр» получит 2,5 миллиона рублей на проведение международного театрального фестиваля «Коляда-Plays». «Губернатор еще обещал три. Всего на фестиваль требуется девять миллионов. Как-нибудь соберем. В любом случае спасибо за помощь, любые деньги для нас важны, — сказал „URA.RU“ режиссер и драматург Николай Коляда. — Из-за чемпионата мира мы решили перенести фестиваль на декабрь. Уже известно, что приедет много иностранцев, что само по себе накладно. А им еще надо будет показать заснеженный Урал и то, что они хотят увидеть в России — балалайку, медведя, водку».