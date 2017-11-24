22:29 24 ноября 2017 2

Ольга Бузова сильно похудела Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая «Дома-2», начинающая певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram снимок в нижнем белье. Девушка выглядит сильно похудевшей, что не на шутку встревожили ее поклонников.

На снимке у Ольги Бузовой сильно выпирают ребра, а пресс прикрыт только тонким слоем кожи. Поклонники встревожились: у их кумира может быть анорексия.

«Боже удали это фото, худая как анарексичка! Некрасиво смотрится, когда одни ребра торчат», «Анарексия 100%, Олечка, рискуешь! Надеюсь твоя игра стоит свеч», «Ужас, Ольга, да у вас анорексия!», «Начало анорексии??? Анорексия что ли у нее???», «Дистрофия. На Билана становиться похожа…», «Страшная анорексичка, Господи какая ты худая Оль! Как бы до анорексии не довело…» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.), — пишут поклонники Бузовой.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова станет одной из ведущих ток-шоу «Бабий бунт» на «Первом канале». «Я рада присоединиться к семье „Первого канала“ и стать его частью! Программа „Бабий бунт“ — это только начало, скоро будет ещё очень много всего интересного!» — разъяснила Ольга в интервью ТНТ.