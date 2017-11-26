10:45 26 ноября 2017 0

Усилия нескольких стран не помогли обнаружить субмарину Фото: pixabay.com

Два члена экипажа бесследно пропавшей в море подлодки «Сан Хуан» аргентинских ВМС сошли на берег накануне ее выхода в последнее плавание. Моряков сочли погибшими и молились за них наравне с их товарищами.

Одному из чудом оставшихся в живых командир в последний момент разрешил остаться на берегу из-за тяжело заболевшей матери. Причина увольнительной для второго пока не разглашается, сообщает «Газета.ру».

Боевая субмарина германского производства бесследно исчезла в море 15 ноября. Как уже сообщало «URA.RU», командование аргентинского флота фактически признало гибель субмарины и 44 человек, находившихся на ее борту. Предположительно, причиной трагедии стал взрыв.

На фоне происшедшего начальник базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плате контр-адмирал Габриэль Гонсалес подал в отставку. Именно ему все эти дни пришлось общаться с близкими пропавших моряков и сообщать им безрадостные новости о ходе поисков, сообщает агентство Nation News.