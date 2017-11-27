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26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
12:16  27 ноября 2017 0

На Урале кондуктор высадил из автобуса ребенка-инвалида. Мальчик отказался платить за проезд двойную цену

Тестирование маршрута новой транспортной схемы. Екатеринбург, маршрутка, автобус, остановка общественного транспорта
Кондуктор потребовал от ребенка оплатить проезд два разаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге кондуктор, видимо, имеющий плохую зрительную память, потребовал от ребенка-инвалида оплатить проезд второй раз, а потом выгнал его из автобуса. Прокуратура начла проверку инцидента, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.

«Учащийся школы, являющийся инвалидом 1 группы, на остановке „Таганский ряд“ сел в автобус маршрута „09“. Ребенок оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором в 14 час. 7 мин. Однако кондуктор через некоторое время вновь подошел к ребенку и попросил оплатить проезд. Несмотря на предъявление билета, кондуктор попросил ребенка — инвалида 1 группы, — покинуть автобус», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В итоге часть пути до своей остановки мальчику пришлось пройти пешком.

Прокуратура во время проверки компании-перевозчика ООО «Авто-Ном» изучит документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров. Будет выяснено, как в компании ведется обучение кондукторов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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