21:56 27 ноября 2017 0

Захарова объяснила, что действия Москвы являются ответом на решение Варшавы выслать российского ученого-историка Дмитрия Каранаухова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России подтвердил выдворение из России по требованию ФСБ польского историка Хенрыка Глембоцкого. В ведомстве назвали это ответом на высылку из Польши российского ученого.

О «нежелательности пребывания» в России Глембоцкому сообщили 24 ноября, на следующий день он покинул страну, сообщается на сайте министерства со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову.

«Хотели бы напомнить, что 11 октября польские власти по абсурдным обвинениям выслали из Польши российского ученого-историка, занимавшегося там преподавательской деятельностью. Меры, принятые в отношении Х.Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», сказано в сообщении.

Глембоцкий был депортирован по требованию ФСБ. Научный деятель занимался изучением отношений СССР и Польши, в частности, темой деятельности органов госбезопасности Польши, Советского Союза и Третьего рейха, а также их преступления в отношении поляков.

В Россию он приехал 14 ноября и провел помимо исследовательской работы две открытые лекции в Санкт-Петербурге, уточняет «Национальная служба новостей».