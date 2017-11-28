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Главные новости Курганской области
14:08  28 ноября 2017 0

Больницы Зауралья подключат к интернету за два года

АнгиоЛайн г. Екатеринбург, врач
В Курганской области надеются реализовать программу в срокФото: Алексей Колчин © URA.RU

В Курганской области в течение двух лет планируется обеспечить интернетом все медучреждения. Об этом на заседании облдумы 28 ноября сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Макарова.

По ее словам, работа ведется в рамках плана подключения российских больниц поликлиник к высокоскоростному интернету в 2017—2018 годах. «В этом году она началась активно, обещали выделить региону финансовые средства. Поэтому есть перспективы закончить вовремя, то есть в течение двух лет», — заявила спикер.

На заседании также был затронут вопрос об обеспечении населения льготными лекарствами. Ирина Макарова рассказала, что из-за небольшого размера субсидий (807,2 рубля на человека), а также постоянно возрастающего количества заболевших предоставить препараты не всегда удается в срок. Она заверила, что вопрос остается на контроле департамента, сейчас выделяются дополнительные средства из бюджета, проводятся аукционы и закупаются партии лекарств.

Инна Касаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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