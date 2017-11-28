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28 ноября 2017
15:04  28 ноября 2017 0

В Госдуму внесли проект нового налога, из-за которого премьер Медведев прилетал в Югру

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , сечин игорь, дворкович аркадий, медведев дмитрий, дворкович в каске
В ХМАО Дмитрий Медведев и Игорь Сечин открыли новый объект «Роснефти»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проект о новом налоге для нефтяной промышленности. Речь идет о налоге на добавленный доход — фискальной норме, которая облегчит нагрузку на недропользователей, работающих на истощенных месторождениях. Документ опубликован в базе данных российского парламента.

Представители российских нефтегазовых концернов и кабинет министров обсуждали этот вопрос на закрытом совещании в Ханты-Мансийске на прошлой неделе.

Новый налог будет взиматься с доходов от продажи нефти с вычетом расходов на добычу и транспортировку. С учетом низкой цены нефти и ежегодного падения добычи нововведение более выгодно для недропользователей, нежели традиционный налог на добычу полезных ископаемых.

Сначала налог опробуют на отдельно выбранных месторождениях в Сибири. В зависимости от опыта пилотных испытаний будет принято соответствующее решение о дальнейшей судьбе фискальной нормы.

Эльдар Булатов
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