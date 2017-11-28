Российской школе присвоили имя Феликса Дзержинского

17:54 28 ноября 2017 0

Руководство школы и родительский комитет попросили об этом гордуму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Городская дума Краснодара присвоила средней общеобразовательной школе N32 города имя Феликса Дзержинского, утвердив ходатайство об «увековечении памяти выдающегося государственного деятеля». «За» проголосовали 37 присутствующих в зале депутатов, что означает, что решение было принято единогласно.

Просьбу о присвоении школе имени российского революционера и основателя ВЧК высказали руководство и родительский комитет ученого заведения, управление ФСБ России по Краснодарскому краю, краевой Совет ветеранов органов государственной безопасности, передает «Интерфакс». О том, что их ранее поддержали фракция «Единая Россия» и межведомственная топонимическая комиссия Краснодара, сообщил депутатам председатель комитета гордумы по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

В пояснительной записке к решению думы отмечается, что эта школа долгое время тесно работает с ветеранской организацией краевого УФСБ. Уже сорок лет при школе работает музей «Связь поколений», в котором собраны материалы об истории Краснодара, Великой Отечественной войне, службе ВЧК-ГПУ-КГБ-ФСБ РФ и ее основателе Феликсе Дзержинском.