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28 ноября 2017
17:54  28 ноября 2017 0

Российской школе присвоили имя Феликса Дзержинского

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, доска, класс, мел, школа
Руководство школы и родительский комитет попросили об этом гордумуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Городская дума Краснодара присвоила средней общеобразовательной школе N32 города имя Феликса Дзержинского, утвердив ходатайство об «увековечении памяти выдающегося государственного деятеля». «За» проголосовали 37 присутствующих в зале депутатов, что означает, что решение было принято единогласно.

Просьбу о присвоении школе имени российского революционера и основателя ВЧК высказали руководство и родительский комитет ученого заведения, управление ФСБ России по Краснодарскому краю, краевой Совет ветеранов органов государственной безопасности, передает «Интерфакс». О том, что их ранее поддержали фракция «Единая Россия» и межведомственная топонимическая комиссия Краснодара, сообщил депутатам председатель комитета гордумы по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

В пояснительной записке к решению думы отмечается, что эта школа долгое время тесно работает с ветеранской организацией краевого УФСБ. Уже сорок лет при школе работает музей «Связь поколений», в котором собраны материалы об истории Краснодара, Великой Отечественной войне, службе ВЧК-ГПУ-КГБ-ФСБ РФ и ее основателе Феликсе Дзержинском.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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