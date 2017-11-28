{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
20:12  28 ноября 2017 0

Росстат объяснил, почему подорожает салат Оливье на новогоднем столе

Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, салат, оливье, еда
Оливье подорожает в первую очередь из-за увеличения цен на картошкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В преддверии Нового года дорожают традиционные праздничные блюда, в частности, салат «Оливье». Федеральная служба государственной статистики объяснила, что увеличение стоимости салата напрямую зависит от роста цен содержащихся в нем продуктов.

Так, по данным Росстата, цена на картофель по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,41%, на колбасу — на 3,16%, репчатый лук подорожал на 2,43%, консервированные огурцы — на 1,62%, консервированный зеленый горошек — на 1,61%, майонез — на 1,14%, морковь — на 0,19%. «Оливье» подорожал бы гораздо сильнее, если бы куриные яйца не упали в цене на 12,64%. Таким образом, средняя по России стоимость четырех порций «Оливье» среднестатистической рецептуры составляет сейчас 311,83 рублей, что на 1,21% превышает показатель прошлого года в 308,11 рублей.

В ведомстве уточнили, что дороже всего любовь к традиционному новогоднему салату обойдется в этом году жителям Чукотки, которым придется заплатить за продукты салата на четыре порции 526,32 рублей. Дешевле всего — в Калмыкии (229,54 рублей).

В свою очередь порция известного новогоднего блюда «Селедка под шубой» обойдется в этом году всего в 152,54 рубля, что на 0,86% меньше, чем было годом ранее. К этому привело снижение цен на яйца, свеклу и соленую селедку. Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность подорожанием праздничных салатов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров