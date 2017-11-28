Росстат объяснил, почему подорожает салат Оливье на новогоднем столе

20:12 28 ноября 2017 0

Оливье подорожает в первую очередь из-за увеличения цен на картошку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В преддверии Нового года дорожают традиционные праздничные блюда, в частности, салат «Оливье». Федеральная служба государственной статистики объяснила, что увеличение стоимости салата напрямую зависит от роста цен содержащихся в нем продуктов.

Так, по данным Росстата, цена на картофель по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,41%, на колбасу — на 3,16%, репчатый лук подорожал на 2,43%, консервированные огурцы — на 1,62%, консервированный зеленый горошек — на 1,61%, майонез — на 1,14%, морковь — на 0,19%. «Оливье» подорожал бы гораздо сильнее, если бы куриные яйца не упали в цене на 12,64%. Таким образом, средняя по России стоимость четырех порций «Оливье» среднестатистической рецептуры составляет сейчас 311,83 рублей, что на 1,21% превышает показатель прошлого года в 308,11 рублей.

В ведомстве уточнили, что дороже всего любовь к традиционному новогоднему салату обойдется в этом году жителям Чукотки, которым придется заплатить за продукты салата на четыре порции 526,32 рублей. Дешевле всего — в Калмыкии (229,54 рублей).

В свою очередь порция известного новогоднего блюда «Селедка под шубой» обойдется в этом году всего в 152,54 рубля, что на 0,86% меньше, чем было годом ранее. К этому привело снижение цен на яйца, свеклу и соленую селедку. Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность подорожанием праздничных салатов.