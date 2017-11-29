В элитной гимназии на Урале отменили карантин: диагноз «Корь» не подтвердился

В Екатеринбурге, в гимназии № 9, отменили карантин по кори. Его дирекция школы объявила после обнаружения ученика с признаками этого заболевания и поддельной справкой о поставленной прививке.
Ранее городское управление здравоохранения сообщало, что когда у мальчика появились признаки кори, его мама предоставила справку о прививке. Как выяснилось, справка была поддельная, а прививку ребенку не делали. «Если бы его мама не фальсифицировала данные о прививках, и медработникам изначально было бы понятно, что у ребенка нет прививок, он был бы привит как контактный по очагу в жилом доме, и с большой вероятностью бы не заболел», — сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.
Инкубационный период кори достигает двух недель: срок прошел, анализы оказались в порядке. Мальчику поставлен диагноз ОРВИ.
«Как такового карантина не было, его объявляли в гимназии, а не мы. Классы не были изолированы, учеба продолжалась. Единственное, что непривитым детям запретили приходить на занятия, перевели их на домашнее обучение. За эти дни непривитым детям должны были сделать прививки, после чего им можно будет вернуться в гимназию», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Свердловской области карантина по кори нигде нет. Есть проблемы с ОРВИ, 51 группа в разных детских садах закрыта из-за этого заболевания. Кроме того, из-за ОРВИ прекращена учеба в классе одной из школ Екатеринбурга. В классе заболели свыше двадцати процентов учеников, поэтому пока остальные дети не ходят в школу.
О том, что родители ребенка подделали справку о прививке от кори из гимназии сообщили в прокуратуру и МВД. Сейчас полиция проводит проверку. За подделку документов взрослых могут привлечь к уголовной ответственности.