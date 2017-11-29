Конституционный суд РФ поставил точку в планах Навального по участию в выборах президента

18:21 29 ноября 2017 0

Судимость запрещает ему баллотироваться даже в депутаты сельсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В юридическом сообществе России обсуждают свежее решение Конституционного суда (КС РФ). Постановление выносилось по кандидату в депутаты одного из муниципалитетов, но касается грядущих выборов президента и в первую очередь — участия в них блогера Алексея Навального.

Конституционный суд рассмотрел жалобу гражданина, который не смог принять участие в выборах муниципальных депутатов в связи с наличием у него погашенной судимости, сообщает «Новая адвокатская газета». По действующему законодательству, право выдвигать свою кандидатуру появится у него лишь через 10 лет. Тем не менее, несостоявшийся кандидат настаивал, что поскольку наказание ему было вынесено условно, то норма является чрезмерно жестокой.

Особый интерес к этой теме в юридическом сообществе возник в связи с тем, что один из судей, рассматривавших дело Константина Арановского, озвучил «особое мнение», что норму, на его взгляд, действительно необходимо смягчить, по крайней мере в отношении условно осужденных. Тем не менее, КС РФ принял решение жалобу отклонить в связи с тем, что норма была принята еще в 2013 году, с тех пор неоднократно проверялась и до сих пор не возникало необходимости ее отменять.

«Эти решения являются окончательными и пересмотру не подлежат. Однако демократичность системы конституционного судопроизводства такова, что судья, не согласный со своими коллегами, вправе письменно изложить свою точку зрения. Это мнение публикуется вместе с текстом самого решения КС. Но не более того. Мнение одного судьи, оказавшегося в меньшинстве при выработке решения КС, не может изменить судьбу самого документа», — цитирует РИ «Новости» заявление пресс-службы суда.

Решение Конституционного суда имеет значение для грядущих выборов в президента РФ. Фактически поставлена точка в вопросе о том, сможет ли принять в них участие блогер Алексей Навальный, приговоренный к пяти годам лишения свободы условно по «делу Кировлеса» и 3,5 годам условно по «делу „Ив Роше“».

Сам блогер уверен, что имеющаяся судимость не мешает его выдвижению. Об этом он заявил своим сторонникам и объявил о начале избирательной кампании, а также сборе средств на ведение агитации. Кроме того, он начал ездить по стране и организовывать митинги для привлечения к себе внимания избирателей. При этом результат у мероприятий оказался низкий: с каждым разом на митинги приходит все меньше людей, вне зависимости от того, удается согласовать акции с муниципальными властями или нет. Так, на встречу с Навальным во Владивостоке пришло лишь 400 человек, в Перми, где штабу блогера удалось создать конфликт с местной администрацией — 800.

По мнению политологов, одной из причин снижения популярности блогера как раз и являются его заявления о возможном участии в выборах президента. «Он сильно блефовал, заявляя, что его допустят, что ЕСПЧ отменил его приговоры, что есть лазейка. Но чем дальше люди разбираются, тем больше они понимают, что все не так. И тем больше становится понятно, что он занимается мошеннической схемой, пирамидой — собирает деньги на выборы, в которых не собирается принимать участия», — пояснил профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев.