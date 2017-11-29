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29 ноября 2017
18:06  29 ноября 2017 0

Путин раскрыл секрет своей энергичности, пошутив про спорт и спирт

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой, показывает пальцем
Энергичности российского президента можно позавидоватьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская» раскрыл секрет, как он при своем плотном графике находит энергию и силы. По словам российского лидера, рецепт очень прост.

«Есть такое слово спорт. Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле это разница колоссальная», — признался президент Путин, подчеркнув, что это и есть один из секретов его хорошего самочувствия, отмечает агентство Nation News.

Президент добавил, что в любом деле помогает и чувство удовлетворения, которое приносит работа, чувство отдачи и осознание того, что его работа приносит пользу для других людей.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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