Путин раскрыл секрет своей энергичности, пошутив про спорт и спирт

Энергичности российского президента можно позавидовать
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская» раскрыл секрет, как он при своем плотном графике находит энергию и силы. По словам российского лидера, рецепт очень прост.
«Есть такое слово спорт. Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле это разница колоссальная», — признался президент Путин, подчеркнув, что это и есть один из секретов его хорошего самочувствия, отмечает агентство Nation News.
Президент добавил, что в любом деле помогает и чувство удовлетворения, которое приносит работа, чувство отдачи и осознание того, что его работа приносит пользу для других людей.