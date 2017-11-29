Сторонники Явлинского проведут в Кургане 16 акций

18:37 29 ноября 2017 0

«Яблочники» будут собирать подписи за выдвижение Григория Явлинского в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторонники лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского подали в администрацию Кургана заявку на проведение сразу 16 пикетов, сообщил «URA.RU» источник в мэрии.

Во время акций планируется сбор подписей на выдвижение Явлинского на пост президента. Пикеты будут проводиться с 1 декабря одновременно в трех точках Кургана — около остановки «Улица Некрасова», у Дома быта и ЦУМа.

По данным собеседника агентства, акции уже согласованы.