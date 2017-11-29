На ямальском заводе СПГ в ожидании Путина добились важного решения. «Это итог работы тысяч людей»

20:26 29 ноября 2017 0

На Ямале все готово к торжественной встрече президента через неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «Ямал СПГ» получило государственное разрешение на ввод в эксплуатацию основных технологических объектов 1-й очереди завода СПГ. В том числе на первую технологической линии производства сжиженного природного газа, на открытие которой в начале декабря ждут президента Владимира Путина.

Проект «Ямал СПГ» помимо линии по сжижению природного газа включает в себя 58 газовых скважин и необходимую инфраструктуру для транспортировки. Мощность проекта оценивается в 5,5 миллионов тонн СПГ в год. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Первоначально ожидалось, что проект может быть запущен уже в конце ноября, потом сроки сдвинулись на начало декабря. Важным этапом подготовки было поведение всех экспертиз и получение заключения на ввод в эксплуатацию. «Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1-й линии завода — итог многих месяцев напряженного труда многотысячного коллектива строителей, монтажников, инженеров, работавших и продолжающих работать в Сабетте. Мы не только выдерживаем принятые нами сроки, но и рассчитываем пустить вторую и третью линии с опережением графика», — отметил получение разрешений генеральный директор «Ямал СПГ» Евгений Кот.

Вторая линия завода по сжижению газа, как ожидается, будет введена на три месяца раньше плана (по срокам проект должны закончить в конце 2018 года), третья — на шесть-девять месяцев (срок — конец 2019 года). По их завершении мощность проекта составит 16,5 миллионов тонн газа в год.