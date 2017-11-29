{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
20:26  29 ноября 2017 0

На ямальском заводе СПГ в ожидании Путина добились важного решения. «Это итог работы тысяч людей»

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
На Ямале все готово к торжественной встрече президента через неделюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «Ямал СПГ» получило государственное разрешение на ввод в эксплуатацию основных технологических объектов 1-й очереди завода СПГ. В том числе на первую технологической линии производства сжиженного природного газа, на открытие которой в начале декабря ждут президента Владимира Путина.

Проект «Ямал СПГ» помимо линии по сжижению природного газа включает в себя 58 газовых скважин и необходимую инфраструктуру для транспортировки. Мощность проекта оценивается в 5,5 миллионов тонн СПГ в год. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Первоначально ожидалось, что проект может быть запущен уже в конце ноября, потом сроки сдвинулись на начало декабря. Важным этапом подготовки было поведение всех экспертиз и получение заключения на ввод в эксплуатацию. «Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1-й линии завода — итог многих месяцев напряженного труда многотысячного коллектива строителей, монтажников, инженеров, работавших и продолжающих работать в Сабетте. Мы не только выдерживаем принятые нами сроки, но и рассчитываем пустить вторую и третью линии с опережением графика», — отметил получение разрешений генеральный директор «Ямал СПГ» Евгений Кот.

Вторая линия завода по сжижению газа, как ожидается, будет введена на три месяца раньше плана (по срокам проект должны закончить в конце 2018 года), третья — на шесть-девять месяцев (срок — конец 2019 года). По их завершении мощность проекта составит 16,5 миллионов тонн газа в год.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров