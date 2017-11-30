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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:09  30 ноября 2017 0

Премьер Медведев сообщил, что поставит на новогодний стол. «Импортозамещение» приблизилось к 100%

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Премьер заодно поздравил всех с Новым годомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что блюда на его новогоднем столе будут состоять из продуктов российского производства почти на 100%. При этом он не исключил и полного «импортозамещения». Об этом он заявил после интервью федеральным телеканалам.

«Про новогодний стол, конечно, я думаю. Окончательных решений пока нет. Но не сомневайтесь, на этом столе будут на 99%, если не на 100%, только российские продукты», — цитирует главу правительства ТАСС. Касаясь предпраздничного подорожания ингредиентов оливье, Медведев отметил «вредность» таких салатов, добавив, что старается много их не есть. Завершая общение, он поздравил журналистов и россиян с наступающим 2018 годом, пожелав всем счастья и здоровья.

Предновогодние цены на оливье и селедку под шубой немного расстроили и главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину. На заседании Госдумы она сообщила депутатам, что в стране сохраняются высокие инфляционные ожидания россиян — на уровне 8,7%.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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