17:09 30 ноября 2017 0

Премьер заодно поздравил всех с Новым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что блюда на его новогоднем столе будут состоять из продуктов российского производства почти на 100%. При этом он не исключил и полного «импортозамещения». Об этом он заявил после интервью федеральным телеканалам.

«Про новогодний стол, конечно, я думаю. Окончательных решений пока нет. Но не сомневайтесь, на этом столе будут на 99%, если не на 100%, только российские продукты», — цитирует главу правительства ТАСС. Касаясь предпраздничного подорожания ингредиентов оливье, Медведев отметил «вредность» таких салатов, добавив, что старается много их не есть. Завершая общение, он поздравил журналистов и россиян с наступающим 2018 годом, пожелав всем счастья и здоровья.

Предновогодние цены на оливье и селедку под шубой немного расстроили и главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину. На заседании Госдумы она сообщила депутатам, что в стране сохраняются высокие инфляционные ожидания россиян — на уровне 8,7%.