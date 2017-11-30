17:49 30 ноября 2017 0

Фадеев рассказал о ситуации на Бали Фото: Личная страница Максима Фадеева в Instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, застрявший на Бали в связи с начавшимся извержением вулкана Агунг, записал свой «последний репортаж». По словам деятеля культуры, вулкан успокоился.

«Это последний репортаж. Я нахожусь в зоне видимости вулкана. Он совершенно спокоен. От него идет белый пар и больше ничего. Местные говорят, что все будет хорошо. Поэтому приезжайте, отдыхайте, справляйте Новый год!», — сообщил своим подписчикам в Instagram Фадеев.

Извержение вулкана частично парализовало жизнь острова. 29 ноября с Бали начали улетать первые туристы. До этого тысячи людей, в том числе, 300 россиян не могли покинуть курорт из-за облака вулканического пепла в воздухе.

Подписчики поддержали Фадеева Фото: скрин

С видеозаписью репортажа Фадеева можно ознакомиться по ссылке.