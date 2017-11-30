Пермский сенатор публично поспорил с вице-премьером Козаком

19:22 30 ноября 2017 0

Пермский край получит на 50% меньше дотаций, чем ожидал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов поспорил с федеральным вице-премьером Дмитрием Козаком, выступавшим в верхней палате российского парламента с сообщением о мерах поддержки регионов. Как передают федеральные СМИ, Климов пожаловался, что в результате перераспределения финансовой поддержки регион потерял значительную часть дотаций. Козак на это ответил, что рост доходов края позволяет ему справляться с расходами и без поддержки.

«В России в рамках подготовки бюджета был увеличен объем дотаций. При этом объем дотаций для Пермского края был резко снижен — примерно на 50% от ожидающейся суммы, — рассказал Климов „URA.RU“. — На заседании Совета Федерации я задал Козаку вопрос, почему так происходит. Вместо ответа я услышал, что Прикамье — территория богатая, и пусть оно самостоятельно решает свои проблемы».

По словам сенатора, это подход спорный, потому что он вряд ли может простимулировать на дальнейшее экономическое развитие те регионы, которые получат наибольшие дотации из бюджета. «Они будут смотреть на тот же Пермский край, и приходить к выводу, что невыгодно стараться и улучшать экономическую ситуацию своими силами. Мол, вот соседи стараются и в итоге из бюджета не получают ничего. А мы ничего не делаем и получаем», — говорит Андрей Климов.

По его словам, суммы дотаций были озвучены регионам в октябре, когда бюджет уже сверстан и что-то в нем менять поздно. Сенатор напомнил, что бюджет Пермского края носит социальный характер (около 75% всех расходов).

«После того, как региональные власти выполнят все свои социальные обязательства, у края останутся не очень большие деньги на то, чтобы вкладывать в свое дальнейшее развитие», — говорит сенатор.

Климов заметил, что хотел бы более справедливого отношения к регионам со стороны федеральных властей. «Получается, что с одними субъектами федерации чиновники разговаривают менторским тоном, а к другим относятся с пиететом», — говорит собеседник. Получить комментарий от краевого минфина о том, как регион справится с сокращением дотаций, пока не удалось.