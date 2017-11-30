20:48 30 ноября 2017 0

В Счетной палате подвели печальные итоги оптимизации российской медицины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что в трети российских учреждений здравоохранения отсутствуют канализация и водопровод, а более чем в 40 процентах — система центрального отопления.

Также, ссылаясь на статистику 2017 года, Голикова отметила, что 33 процента рентгеновских аппаратов нуждаются в замене, так как выработали свой ресурс. Нужно менять и четверть аппаратов УЗИ, а также большую часть оборудования для лабораторной диагностики, пишет «Лента.ру».

По слова руководителя Счетной палаты, за обеспечение оборудованием дороже 100 тысяч рублей несут ответственность регионы, так как тарифы ОМС покрывают только текущие расходы. В госзадание не включены расходы на закупку оборудования, капитальный ремонт и инвестиции.

«Это приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры», — заключила Голикова, на протяжении пяти лет возглавлявшая российский Минздрав.