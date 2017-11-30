В Ханты-Мансийске банк «Открытие» поддержал в статусе партнера городской конкурс профессионального мастерства среди работников образовательных учреждений «Педагог года». Мероприятие состоялось уже в двадцатый раз.
По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, финансовая организация поддерживает конкурс на протяжении многих лет. «В каждом из нас есть толика труда наших учителей, которые вложили в нас не просто знания, а частицу своей души. Благодаря вашему труду у России есть будущее — это наши дети, умные, грамотные, добрые, отзывчивые», — подчеркнул Мосунов.
Победителем конкурса «Учитель года» в Ханты-Мансийске стала преподаватель русского языка и литературы школы №3 Татьяна Ульрих, которой вручили специальный приз — иномарку Nissan Almera. Автомобиль предоставили организаторы конкурса.
В номинации «Воспитатель года дошкольной образовательной организации города Ханты-Мансийска — 2018» лидером стала педагог-логопед детского сада №19 «Серебряные крылышки» Марина Юмашева. Педагог дополнительного образования школы № 4 Дмитрий Решетников стал лучшим в номинации «Сердце отдаю детям — 2018». Все участники конкурса также получили дипломы и ценные подарки от оргкомитета.