02:17 01 декабря 2017 0

О причинах взрыва и пострадавших пока не сообщается Фото: Daniel Langan‏ / Twitter

В городе Пиннер графства Миддлсекс в Великобритании взорвался автомобиль. По сообщениям СМИ, подрыв произошел всего в нескольких метрах от проходившей Рождественской ярмарки.

Как передает «Национальная служба новостей», взрыв произошел в четверг, 30 ноября, в непосредственной близости от толпы посетителей ярмарки, среди которых были дети. В настоящее время на месте работают пожарные и сотрудники полиции. Район происшествия оцеплен, находившиеся там люди — эвакуированы. Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает Nation News.

Между тем в соцсетях уже появились видеозаписи с места событий