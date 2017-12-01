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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
02:17  01 декабря 2017 0

В Великобритании рядом с рождественской ярмаркой взорвался автомобиль. ВИДЕО

О причинах взрыва и пострадавших пока не сообщаетсяФото: Daniel Langan‏ / Twitter

В городе Пиннер графства Миддлсекс в Великобритании взорвался автомобиль. По сообщениям СМИ, подрыв произошел всего в нескольких метрах от проходившей Рождественской ярмарки.

Как передает «Национальная служба новостей», взрыв произошел в четверг, 30 ноября, в непосредственной близости от толпы посетителей ярмарки, среди которых были дети. В настоящее время на месте работают пожарные и сотрудники полиции. Район происшествия оцеплен, находившиеся там люди — эвакуированы. Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает Nation News.

Между тем в соцсетях уже появились видеозаписи с места событий

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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