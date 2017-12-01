Начиная с 0 часов 0 минут 1 декабря в ЯНАО официально разрешено движение по сезонной автодороге Уренгой — Красноселькуп. Протяженность подготовленной дороги составляет более 130 км.
Как сообщает ИА «Север-Пресс», на всем протяжении трассы установлены сигнальные вехи, а также укреплены ледовые переправы. Впрочем, их на данном зимнике гораздо меньше, чем на остальных, поэтому и открыли его первым. А вот, к примеру, зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, на 80% состоит из ледовых переправ. Его подготовкой, как и подготовкой дорог, связывающих Салехард и Надым, а также Лабытнанги и Теги, занимается сейчас подрядная организация.
Отметим, накануне в регионе начала действовать ледовая переправа, связывающая Салехард и Лабытнанги. Переправа способна пропускать автомобильный транспорт весом до 3,5 тонн.