12:55 01 декабря 2017 0

Жители Тюмени помогли своему городу подняться на вершину престижного рейтинга Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Журнал «Русский репортер» впервые за три года опубликовал рейтинг российских городов, основанный на двух разных исследованиях: изучении социально-экономической обстановки мегаполисах и отношении граждан к своему месту жительства. В топ-10 вошли сразу три города города Большого Урала — Тюмень, Екатеринбург и Пермь.

Тюмень, фигурировавшая в исследовании впервые, стала победителем «народного рейтинга» благодаря любви горожан к своему городу и хорошему качеству инфраструктуры — по этому показателю ее опередил лишь Краснодар. «Это не вызывает удивления — место заслуженное, город действительно богатый», — отметил директор направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города» Роман Попов.

Екатеринбург по уровню народной любви поделил 6-7 места с Ростовом-на-Дону, а развитый оборот розничной торговли и высокие средние зарплаты позволили столице Урала занять четвертое место в социально-экономическом рейтинге. «Город современный, модернизационного типа. По крайней мере, так его хотят представить», — считает Попов.

Главный город Прикамья в «народном рейтинге» занял 15 место. Показатели городского развития подняли Пермь на 7 место в рейтинге статистическом. Участники опроса назвали сферы жизни, которые, по их мнению, развиваются успешно. Эксперты отмечают, что в последние годы у Перми появился опыт реформ и новаций, она остается мощным культурным центром страны, с писателем Алексеем Ивановым и дирижером Теодором Курентзисом, что помогает городу притягивать финансовые и промышленные ресурсы.