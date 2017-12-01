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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:16  01 декабря 2017 0

В Китае нашли гигантское месторождение нефти

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, кондинское месторождение, эргинский кластер, нефть
В Поднебесной увеличат добычу черного золотаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На северо-западе Китая исследователи обнаружили гигантское месторождение нефти, запасы которого могут достигать 1,24 млрд тонн нефти. Половина этого количества считается уже доказанным.

Залежи обнаружили в Джунгарской впадине в районе озера Маху в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Геологоразведка велась здесь на протяжении последних десяти лет, пишет «Лента.ру». Эта находка существенно упрочит топливный баланс КНР: до сих пор страна нефть страна преимущественно импортировала либо использовала угольную энергетику.

Отметим, что месяц назад в мексиканском штате Веракрус найдено самое крупное за последние 15 лет месторождение нефти. Специалисты оценили объем запасов «черного золота» в 1,5 млрд баррелей. Президент Энрике Пенья Ньето заявил, что это самое крупное месторождение за последние 15 лет. «Благодаря удачному расположению, ееполучится добывать по низкой себестоимости», — подчеркнул Ньето.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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