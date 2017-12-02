{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Пермского края
08:21  02 декабря 2017 0

В Прикамье ребенок катался по пруду и провалился под лед

Расчищенная ледяная площадка у Динамо. Екатеринбург, снег, холод, зима, лед, екатеринбург, городской пруд, прогалина
Тело мальчика уже подняли из водыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Добрянке подняли из пруда тело мальчика, который провалился под лед 1 декабря. Восьмилетний ребенок с друзьями катался по замерзшей поверхности на ногах.

Тело мальчика нашли сотрудники МЧС около 19:00, он уже опознан, передает «АиФ-Прикамье». По словам очевидцев, трое детей бегали и прыгали на поверхности пруда со стороны гребной базы.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно о том, что полиция ловит пермяков, желающих прогуляться по льду. В ГУ МЧС предупреждают: выход на лед в это время года смертельно опасен.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров