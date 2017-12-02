В Прикамье ребенок катался по пруду и провалился под лед

Тело мальчика уже подняли из воды
В Добрянке подняли из пруда тело мальчика, который провалился под лед 1 декабря. Восьмилетний ребенок с друзьями катался по замерзшей поверхности на ногах.
Тело мальчика нашли сотрудники МЧС около 19:00, он уже опознан, передает «АиФ-Прикамье». По словам очевидцев, трое детей бегали и прыгали на поверхности пруда со стороны гребной базы.
Как писало «URA.RU», ранее стало известно о том, что полиция ловит пермяков, желающих прогуляться по льду. В ГУ МЧС предупреждают: выход на лед в это время года смертельно опасен.