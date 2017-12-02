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02 декабря 2017
14:41  02 декабря 2017 0

Челябинский Дед Мороз сплясал с бубном, пытаясь вызвать снег. ВИДЕО

Ямал-Ири, дед мороз, Ямал-ири
Бубен ему передал ямальский Дед Мороз ИриФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Дед Мороз в Челябинске устроил ритуальный обряд у елки, чтобы в регионе выпал снег. Зима на Южном Урале началась практически без осадков.

Видеозапись «Дед Мороз Шаманит!» уже набирает популярность в соцсетях. «Сегодня первый день зимы! С чем всех и поздравляем!) Правда в Челябинске со снегом очень туго. — отмечает YouTube-аккаунт Chel Moroz. — Ямал Ири (Ямальский Дед Мороз) прислал местному коллеге волшебный шаманский бубен, c помощью которого #ChelMoroz и попытался вызвать снег!».

В коротком ролике мужчина в костюме Деда Мороза пританцовывает вокруг елки и бьет в бубен, приговаривая: «Приходи зимушка-зима, выпадай снег-снежок».

Ранее уральские экологи и синоптики рассказали «URA.RU», почему бесснежная погода может преподнести массу очень неприятных сюрпризов. Так, в безветренную погоду объявляются неблагоприятные метеоусловия для развеивания вредных примесей, и город накрывает смог. В свою очередь отсутствие снега в вододефицитной Челябинской области может спровоцировать неурожай в следующем сельскохозяйственном сезоне.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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