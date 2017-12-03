09:04 03 декабря 2017 0

Сенатор увидел в словах посла новый тренд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление посла США Джона Хантсмана о том, когда будут сняты санкции против России.

«Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы межд.права и терр.целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал Пушков в Twitter, передает Nation News.

Как писало «URA.RU», ранее посол США в РФ отметил, что санкции со стороны Америки и Европы в отношении России будут отменены только при одном условии. «Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат», — подчеркнул дипломат.