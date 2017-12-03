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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:04  03 декабря 2017 0

Пушков ответил на заявление посла США о снятии санкций с России

Французское посольство. Москва, пушков алексей, мемориал, французское посольство, теракт в ницце
Сенатор увидел в словах посла новый трендФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление посла США Джона Хантсмана о том, когда будут сняты санкции против России.

«Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы межд.права и терр.целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал Пушков в Twitter, передает Nation News.

Как писало «URA.RU», ранее посол США в РФ отметил, что санкции со стороны Америки и Европы в отношении России будут отменены только при одном условии. «Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат», — подчеркнул дипломат.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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