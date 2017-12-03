Снайперы устроили перестрелку на Урале. ФОТО

Силовики устроили поединок снайперов на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом. В соревновании 2 декабря участвовали восемь команд от свердловского ГУФСИН, ФСБ, Минобороны РФ, Росгвардии и других спецподразделений.
Ряд упражнений 36 снайперов выполняли на дальности до 570 метров. Поединок завершился уже в сумерках, что усложнило задачу для специалистов, сообщили в пресс-службе региональной ГУФСИН. Первое место заняла команда региональной ФСБ, за ней идут представители Минобороны РФ и СОБР Росгвардии.
Снайперы свердловской ГУФСИН — на четвертом месте, в личном зачете они завоевали 11,13,15 и 20 места. Начальник отдела профессиональной подготовки ГУФСИН, полковник внутренней службы Николай Храмцов назвал это хорошим показателем, который позволяет совершенствовать специальное мастерство снайперов.