17:31 03 декабря 2017 0

Дмитрий Окатьев (на фото) состоит в партии с 1999 года, а до 2013 года занимал пост зампредседателя реготделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское реготделение партии «Яблоко» 3 декабря избрало нового председателя. Им стал состоящий в партии с 1999 года екатеринбургский адвокат Дмитрий Окатьев, рассказал «URA.RU» экс-депутат гордумы Екатеринбурга, возглавлявший региональную ячейку организации до 2013 года Максим Петлин. Сам он не стал участвовать в выборах, выступив председателем конференции.

На место главы помимо Окатьева претендовали еще два кандидата: помощница Петлина Ирина Скачкова и экс-депутат гордумы Первоуральска, гендиректор ООО «Интерра» Виталий Листраткин. В итоге за Окатьева проголосовали 10 делегатов, еще шесть — за Скачкова и только двое — за Листраткина.

Петлин, комментируя назначение в разговоре с журналистом «URA.RU», отметил, что Окатьев не является публичным политиком, но на данном этапе партии не нужен яркий представитель. «Нам нужен функционер, который будет заниматься партийным строительством. Сейчас необходимо укреплять региональное отделение, а не выводить его на баррикады. Нужно подготовить его к выборам 2018 года. Но наша главная цель, конечно, это 2021 год, выборы в Заксобрание», — пояснил Петлин, подчеркнув также готовность Окатьева общаться со всеми политиками включая Ройзмана и привлекать их к участию в выборах.

Между тем, активно продвигавший кандидатуру Листраткина депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин остался не слишком доволен результатами голосования. «Я не очень рад этому избранию, потому что я знаю Окатьева как старого члена партии „Яблоко“, но при этом я не могу сказать, кто он. Он с 1999 года постоянный член партии, но при этом я понятия не имею, о чем он думает, потому что у него даже аккаунта в Фейсбуке нет. По каким-то животрепещущим вопросам Окатьев молчит. Это говорит о яркости человека. Я считаю, что политик должен „брызгать“ во все стороны и быть публичной фигурой, тем более либеральный политик. Я предлагал Виталия Листраткина, но у всех ярких людей есть сильный антирейтинг. Партия испугалась ярких людей в очередной раз», — пояснил Головин «URA.RU» свою позицию.

Напомним, полномочия лидеров свердловской ячейки «Яблока» были приостановлены 21 июня 2017 года после того, как экс-руководитель отделения Юрий Переверзев вместе с девятью единомышленниками заявили о выходе из партии. Сделано это было в знак протеста против указания из Москвы выдвинуть кандидатом в губернаторы Свердловской области мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.