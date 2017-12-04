Молодая певица из Екатеринбурга Мария Кацева стала участницей нового музыкального проекта «Успех на телеканале» СТС. Выступление гостьи с Урала произвело впечатление на звездное жюри конкурса — Филиппа Киркорова, рэпера Гнойного и певицу Нюшу.
Кацева появилась на сцене в оригинальном образе, сочетающем в себе мужчину и женщину Машу и Васяна, с намерением занять место соперницы — фаворита проекта Софьи Бабич.
«Это был очень сильный жест — выбрать достойного соперника, для того, чтобы обозначить свою позицию на проекте», — прокомментировал действия екатеринбурженки Гнойный.
Мария выступила с композицией Дианы Арбениной «Розы», однако большая часть зрительских симпатий осталась на стороне Софьи Бабич. И Кацева все-таки покинула проект.
«Я очень хочу, чтобы ты продолжала свою деятельность. Потому что сегодня, глядя на твои выступления, я испытывала необыкновенные эмоции», — прокомментировала номер певицы артистка Вера Брежнева.
Видео: СТС