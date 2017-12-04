{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
07:32  04 декабря 2017 0

Певица из Екатеринбурга удивила Киркорова в новом шоу на СТС. ВИДЕО

Гостью с Урала похвалили звезды эстрадыФото: скрин с видео

Молодая певица из Екатеринбурга Мария Кацева стала участницей нового музыкального проекта «Успех на телеканале» СТС. Выступление гостьи с Урала произвело впечатление на звездное жюри конкурса — Филиппа Киркорова, рэпера Гнойного и певицу Нюшу.

Кацева появилась на сцене в оригинальном образе, сочетающем в себе мужчину и женщину Машу и Васяна, с намерением занять место соперницы — фаворита проекта Софьи Бабич.

«Это был очень сильный жест — выбрать достойного соперника, для того, чтобы обозначить свою позицию на проекте», — прокомментировал действия екатеринбурженки Гнойный.

Мария выступила с композицией Дианы Арбениной «Розы», однако большая часть зрительских симпатий осталась на стороне Софьи Бабич. И Кацева все-таки покинула проект.

«Я очень хочу, чтобы ты продолжала свою деятельность. Потому что сегодня, глядя на твои выступления, я испытывала необыкновенные эмоции», — прокомментировала номер певицы артистка Вера Брежнева.

Видео: СТС

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров