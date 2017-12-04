07:32 04 декабря 2017 0

Гостью с Урала похвалили звезды эстрады Фото: скрин с видео

Молодая певица из Екатеринбурга Мария Кацева стала участницей нового музыкального проекта «Успех на телеканале» СТС. Выступление гостьи с Урала произвело впечатление на звездное жюри конкурса — Филиппа Киркорова, рэпера Гнойного и певицу Нюшу.

Кацева появилась на сцене в оригинальном образе, сочетающем в себе мужчину и женщину Машу и Васяна, с намерением занять место соперницы — фаворита проекта Софьи Бабич.

«Это был очень сильный жест — выбрать достойного соперника, для того, чтобы обозначить свою позицию на проекте», — прокомментировал действия екатеринбурженки Гнойный.

Мария выступила с композицией Дианы Арбениной «Розы», однако большая часть зрительских симпатий осталась на стороне Софьи Бабич. И Кацева все-таки покинула проект.

«Я очень хочу, чтобы ты продолжала свою деятельность. Потому что сегодня, глядя на твои выступления, я испытывала необыкновенные эмоции», — прокомментировала номер певицы артистка Вера Брежнева.

Видео: СТС