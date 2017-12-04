Курганец недосчитался любимого секс-шопа и пожаловался в УФАС

10:26 04 декабря 2017 0

На рекламном сайте оказались не все курганские магазины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана пожаловался в региональное управление антимонопольной службы на недостоверную рекламу магазинов для «взрослых». Решение о возбуждении дела размещено на официальном сайте ведомства.

Жалоба касалась рекламного баннера, размещенного на ТЦ «Рио». По данным заявителя, надпись «Все секс-шопы на одном сайте» не соответствовала действительности. По его мнению, один из курганских магазинов не попал на страницы интернет-портала.

Рассмотрение дела назначено на 19 декабря. При этом антимонопольщики настаивают на личном участии заявителя.