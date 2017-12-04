{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Ямала
12:17  04 декабря 2017 0

На Ямал рухнула часть российской космической ракеты. ВИДЕО

Роскосмос, ракета, пуск ракеты, космодром
Ракета подняла на орбиту спутник Минобороны РФФото: Роскосмос

На Ямале между Порц-Яхой и Яр-Сале упала ступень ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Она отсоединилась от ракеты, которая 2 декабря вывела на орбиту спутник Минобороны РФ с космодрома Плесецк. Эвакуировать упавшую часть корабля военные не планируют.

Власти и жители региона заранее были готовы к приземлению ступени «Союза», сообщили агентству «Север Пресс» в администрации Ямальского района. Заместитель начальника управления по делам малочисленных народов Севера Наталья Пырырко сообщила, что ямальцы отнеслись к событию спокойно и согласились временно не появляться в опасном районе.

Редактор окружной национальной газеты «Нарьяна Нгрэм» Хабэча Яунгад заметил, что жители ЯНАО привыкли к падению ступеней ракет — в советские времена они падали здесь два-три раза в год. Части кораблей могут быть размером с чайник, с бочку или даже балок. Бывает, что местные жители приспосабливают их в хозяйстве.

Видео: «Север Пресс».

28 ноября аналогичная российская ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками на борту упала в океан, не выйдя на орбиту. Как выяснилось, причиной ЧП стали неверные расчеты в программировании пуска: ракету готовили к запуску с космодрома Байконур, а не с Восточного.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров