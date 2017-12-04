На Ямале между Порц-Яхой и Яр-Сале упала ступень ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Она отсоединилась от ракеты, которая 2 декабря вывела на орбиту спутник Минобороны РФ с космодрома Плесецк. Эвакуировать упавшую часть корабля военные не планируют.
Власти и жители региона заранее были готовы к приземлению ступени «Союза», сообщили агентству «Север Пресс» в администрации Ямальского района. Заместитель начальника управления по делам малочисленных народов Севера Наталья Пырырко сообщила, что ямальцы отнеслись к событию спокойно и согласились временно не появляться в опасном районе.
Редактор окружной национальной газеты «Нарьяна Нгрэм» Хабэча Яунгад заметил, что жители ЯНАО привыкли к падению ступеней ракет — в советские времена они падали здесь два-три раза в год. Части кораблей могут быть размером с чайник, с бочку или даже балок. Бывает, что местные жители приспосабливают их в хозяйстве.
Видео: «Север Пресс».
28 ноября аналогичная российская ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками на борту упала в океан, не выйдя на орбиту. Как выяснилось, причиной ЧП стали неверные расчеты в программировании пуска: ракету готовили к запуску с космодрома Байконур, а не с Восточного.