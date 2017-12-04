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04 декабря 2017
15:21  04 декабря 2017 0

«Песня „Леди Совершенство“ так идеально подходит мне». Бузова сыграла Мэри Поппинс для новогоднего эфира. ФОТО

Бузова считает, что эта роль идеально ей подходитФото: пресс-служба СТС

В новогоднюю ночь телеканал СТС представит программу со звездами российской эстрады и их семьями. Дети знаменитостей станут важными героями шоу.

Главный продюсер СТС Екатерина Андриенко сообщила, что канал впервые сделает полноценную новогоднюю программу. «При этом мы решили прислушаться к детям, которые знают, как сделать Новый год нескучным, современным и в то же время уютным и семейным», — добавила она.

На роль Деда Мороза пригласили Сосо Павлиашвили, а Ольга Бузова сыграет Мэри Поппинс, сообщается в пресс-релизе канала СТС. Специально для Бузовой сшили полностью идентичный наряд Натальи Андрейченко в известном фильме. «Песня „Леди Совершенство“ так идеально подходит мне. Кто, если не я, могла бы это спеть?» — делится Ольга.

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Фото: пресс-служба СТС

Помимо этого девушка в компании Сергея Лазарева, Ирины Дубцовой и Стаса Костюшкина исполнит песню о главном символе будущего года — собаке.

В шоу появятся и комики из «Уральских пельменей». Какой номер они исполнят неизвестно, но резиденты коллектива точно встретятся с участниками программы «Успех».

Дарья Рукачёва
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