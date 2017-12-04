20:24 04 декабря 2017 2

Российский сенатор обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов ФОТО: onkavkaz.com

Российские обладатели высшей французской награды за заслуги перед страной — ордена Почетного легиона — выступили в поддержку сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце 20 ноября. Письмо на имя президента Франции подписали 13 российских бизнесменов и деятелей культуры.

Подписанты напомнили о масштабной благотворительной работе Керимова и обратили внимание на состояние здоровья Керимова — после автокатастрофы 2006 года сенатору необходимо регулярно проходить комплексное лечение.

«Несмотря на значительные невзгоды его жизни, объем и степень его щедрости в поддержке образования и спорта, оказания медицинской помощи детям, поддержания гармоничных отношений между религиями очень велики. Мы уверены, что многие могут подтвердить гуманизм господина Керимова и его щедрый вклад в улучшение жизни людей», — говорится в тексте письма.

Письмо подписали бизнесмен Михаил Прохоров, руководитель Сбербанка Герман Греф, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, писатель Виктор Ерофеев, экс-гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов, бывший президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, полярник Артур Чилингаров, искусствовед Ольга Свиблова, издатель Ирина Прохорова дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет.

Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. Власти Франции подозревают российского сенатора в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Позже его освободили под залог в пять миллионов евро, предварительно отобрав паспорт.