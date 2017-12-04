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04 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
22:49  04 декабря 2017 0

Администрация Екатеринбурга примирится со свердловской ГИБДД. Вражда тянулась несколько лет

Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
Юрий Демин часто неуважительно отзывался о деятельности мэрииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Администрации Екатеринбурга и Управление ГИБДД по Свердловской области создадут рабочую группу по повышению эффективности взаимодействия органа власти и госведомства.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, решение принято на совещании, посвященном урегулированию вопроса об организации на ряде городских улиц выделенных полос для движения общественного транспорта. Однако деятельность группы не ограничится этой проблемой. Ее участники будут в постоянно действующем режиме рассматривать и другие возникающие разногласия.

Как ранее сообщало «URA.RU», конфликт между руководителями Управления ГИБДД и мэрии разворачивался в течение нескольких лет. По неофициальной информации, поводом для противостояния стал состоявшийся между ними публичный разговор на повышенных тонах.

После этого стороны отказывались уступать друг другу в важнейших вопросах. В частности, инспекторы дорожного движения заявили о необоснованности выделения полос для движения общественного транспорта и пообещали не штрафовать водителей за езду по ним.

Юрий Демин подверг резкой критике проект новой схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге, который администрация города разрабатывала в конце 2016 — начале 2017 года. Он заявлял, что мэрия не справляется с уборкой улиц от снега. Демин также длительное время отказывался открывать выезд с парковки у торгового центра «КомсоМОЛЛ».

Екатеринбургские депутаты надеются, что примирение сторон позволит им совместно решить вопрос о налаживании работы сети муниципальных платных парковок в областном центре. Порядка 60% водителей отказываются оплачивать стоянку. Но городские власти не могут наложить на них штраф, так как ГИБДД не предоставляет им личные данные нарушителей. Отчет о работе сети платных парковок будет заслушан 5 декабря на заседании гордумы.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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