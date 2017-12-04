Пользователь Сети поместил героев культовых фильмов на улицы Шадринска. ФОТО

21:25 04 декабря 2017 0

Леонардо ди Каприо в роли «выжившего» гармонично вписался в картину города Фото: группа «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» пользователь по имени Никита Никитин публикует свое творчество, которое представляет собой соединение фотографий российских городов с киногероями из известных голливудских фильмов и сериалов. На этот раз он взял для основы кадры города Шадринска Курганской области.

Получившиеся изображения с современными Шерлоком и Ватсоном, «бегущим» в автобус Форестом Гампом и «выжившим» Хью Глассом опубликовала группа «Подслушано Шадринск». Пользователи оставили несколько комментариев под постом, отметив остроумие их автора. «Шедеврально… Идея хороша!.. Да, выживший под стать этому городу», — выразили свое мнение подписчики группы.

Ранее Никита Никитин уже публиковал в Сети свои работы, только связаны они были с Сургутом. Героями своих работ тогда он сделал знаменитых Человека-паука и Железного человека, Хэнкока, а также героев «Форсажа» и «Игры престолов».