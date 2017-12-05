00:00 05 декабря 2017 0

Губернаторы обратят внимание на дольщиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С началом президентской гонки губернаторам придется уделять больше внимания протестным группам в регионах. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем новом докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в ноябре 2017 года».

Во время президентской кампании оппозиция попытается оседлать протестные группы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эксперты уверены, что оппозиция будет пытаться раскачивать протестные группы в регионах. «Тему дольщиков будут использовать в ходе президентской кампании кандидаты, претендующие на левый электорат. Особое внимание к ситуации с дольщиками (в том числе под давлением Центра) будут вынуждены уделить даже главы регионов, которые до этого проявляли к этой теме недостаточное интерес», — говорится в докладе. Однако дольщики — не единственные, на кого власти придется обратить внимание, говорит один из авторов доклада Дмитрий Орлов.

В ноябре Путин сам подал пример, как нужно договариваться с протестующими, говорит политолог Андрей Колядин.

«На фоне нежелания местных властей общаться с протестующими из „СТОП ГОК“ в Челябинской области Путин сам позвонил по телефону лидерам протеста и расспросил, с чем связано их недовольство. Это был знак не только Дубровскому, а многим территориям — ведите разговор, встречайтесь, выстраивайте взаимоотношения», — рассказал Колядин «URA.RU».

Одним из главных трендов ноября, по мнению авторов доклада, стало снижение внутриэлитных конфликтов. Эксперты связывают это с тем, что кадровые перестановки в регионах закончились, а новые главы субъектов уже сделали все ключевые назначения, в том числе и по главам столиц регионов.

Несмотря на языковой конфликт с центром, позиции главы Татарстана все равно укрепляются Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опубликовали эксперты и свой традиционный рейтинг губернаторов. В ноябре первое и второе место традиционно занимали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Третье, четвертое и пятое место в рейтинге влиятельности губернаторов остались без изменений — на них расположились глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, руководитель Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава Татарстана Рустем Минниханов переместился с седьмого на шестое место, эксперты связывают это с внешнеэкономической активностью главы Татарстана: в ноябре он посетил с рабочей поездкой Объединенные арабские эмираты.

Эксперты отмечают, что удачно проведенный российско-казахстанский саммит в Челябинске и встреча с президентом укрепили позиции губернатора Бориса Дубровского, он поднялся с 26 на 23 место.

Самое серьезное падение на Урале показал губернатор Курганской области Алексей Кокорин, он переместился с 65 на 74 место. Это падение может быть связано с реформой укрупнения муниципалитетов, отмечает ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков. «В Зауралье началось укрупнение муниципальных образований — а по опыту других регионов мы знаем, что такая политика часто вызывает сопротивление местных элит и даже акции протеста», — рассказал Нейжмаков «URA.RU».

На Урале самое серьезное проседание рейтинга у курганского губернатора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Позиции остальных уральских губернаторов подверглись незначительным изменениям. Так, глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин переместился с 8 на 9 место. Губернатор Пермского края Максим Решетников опустился с 12 на 14 место. Эксперты связали падение Решетникова с жалобами на состояние дорог в регионе, которые прозвучали в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале». Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся с 18 на 17 место, а губернатор ХМАО Наталья Комарова наоборот показала незначительное падение, переместившись с 36 на 37 место.

АПЭК составляет рейтинги губернаторов на основе мнения экспертного сообщества. В ноябре в опросе приняло участие 28 социологов, политологов, политтехнологов, журналистов. Свои рейтинги агентство публикует ежемесячно.

АПЭК делят главы субъектов на три группы. Первые 20 лидеров регионов имеют «очень сильное влияние», следующие 30 — «сильное влияние» и остальные 45 — «среднее влияние».