05:32 05 декабря 2017 0

В пригороде Дамаска прогремели три взрыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Израиль нанес ракетный удар по военным объектам в пригороде Дамаска, пишут сирийские СМИ с пометкой, что системы ПВО были перехвачены три израильских ракеты.

Тем не менее, по словам очевидцев, в западном пригороде Дамаска — Джамрае, произошли три мощных взрыва. Представители военного командования Израиля сообщения пока не комментируют, пишет «Федеральное агентство новостей».

В это время в СМИ и социальных сетях появились видео предполагаемой ракетной атаки. Подлинность кадров пока не подтверждена.