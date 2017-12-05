07:28 05 декабря 2017 0

Жертв пожара вспоминают ежегодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родственники и друзья погибших во время пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми 5 декабря проведут ряд памятных мероприятий. Их приурочили к восьмой годовщине трагедии.

В частности, близкие пострадавших возложат цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев. Здесь же побывают и городские чиновники, а также представители общественных организаций, пишет РИА «Новости».

Пожар в клубе произошел в 2009 году, тогда погибли 156 человек, пострадали десятки человек, часть из них стали инвалидами. Владелец клуба Анатолий Зак в апреле 2013 года был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Также суд обязал его компенсировать потерпевшим моральный и материальный вред.

Как уже сообщало «URA.RU», один из ораганизаторов пиротехнического шоу, с которого начался пожар — бывший арт-директор клуба Олег Феткулов уже вышел на свободу. В местах лишения свободы он провел шесть лет из возможных десяти: суд учел сотрудничество со следствием, помощь потерпевшим и наличие маленького ребенка. К тому же при пожаре он потерял жену.