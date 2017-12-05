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05 декабря 2017
04 декабря 2017
08:23  05 декабря 2017 0

В Свердловской области в доме сгорели трое детей. Выжил только глава семьи

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
На месте трагедии работали два пожарных расчетаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожар в частном деревянном двухквартирном доме в поселке Новоипатово Свердловской области унес жизни троих детей и одного взрослого. Единственный выживший мужчина 1985 года рождения (отец детей) доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в 5 часов утра 5 декабря в одном из домов по улице Новой. На месте ЧП выезжали две пожарных машины и семь человек личного состава.

По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электрического счетчика. Семья считалась благополучной: самому младшему ребенку исполнился год, старшим было 12 и 14 лет.

Сейчас специалисты Сысертской межрайонной прокуратуры устанавливают все обстоятельства трагедии. Ход проведения доследственной проверки находится на контроле регионального надзорного ведомства.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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