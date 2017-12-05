Пожар в частном деревянном двухквартирном доме в поселке Новоипатово Свердловской области унес жизни троих детей и одного взрослого. Единственный выживший мужчина 1985 года рождения (отец детей) доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла в 5 часов утра 5 декабря в одном из домов по улице Новой. На месте ЧП выезжали две пожарных машины и семь человек личного состава.
По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электрического счетчика. Семья считалась благополучной: самому младшему ребенку исполнился год, старшим было 12 и 14 лет.
Сейчас специалисты Сысертской межрайонной прокуратуры устанавливают все обстоятельства трагедии. Ход проведения доследственной проверки находится на контроле регионального надзорного ведомства.