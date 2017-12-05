Минтруд определил самую востребованную профессию на ближайшие годы

08:47 05 декабря 2017 0

Специальности в области строительства будут востребованы на протяжении нескольких лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Минтруде заявили, что из-за меняющейся ситуации в экономике в ближайшие годы на рынке труда России будут востребованы строительные профессии. Ведомство констатировало наметившееся оживление отрасли.

Позитивная динамика в сфере строительства связана с постепенным восстановлением сектора после преодоления кризисных явлений, связанных с заморозкой проектов, сокращением инвестиций и заказов. Также эксперты указывают на подъем жилищного строительства после падения ставок на ипотеку.

Помимо этого, до 2020 года в России вырастет спрос на специалистов в области торговли, услуг и операций с недвижимостью. При этом заметно снизится число занятых в обрабатывающем производстве за счет его механизации и автоматизации, пишет газета «Известия».