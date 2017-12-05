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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:58  05 декабря 2017 0

В Минобороны прокомментировали данные о гибели сотен российских солдат за последние годы

День инноваций Минобороны РФ ЦВО. Екатеринбург, скорая помощь, медицина катастроф
В ведомстве рассказали о потеряхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минобороны отреагировали на появление в российских СМИ информации о военных, погибших за пять последних лет. Большая часть потерь, по мнению ведомства, произошла во внеслужебное время в резульатате несчастных случаев.

Как ранее сообщала газета «Ведомости», в 2012 году погибло 630 военных, в 2013 — 596, в 2014 — 790, в 2015 — 626. Такие цифры издание получило, изучив тендер военного ведомства на страхование военнослужащих.

В Минобороны отметили, что за последние пять лет число страховых случаев снижается, пишет РИА «Новости». При этом, подчеркнули в Минобороны, более 80% страховых случаев происходят во внеслужебное время и относятся к категориям несчастных случаев и бытовых травм. Увеличение сумм по страховым случаям обусловлено инфляцией. Выплаты по таким случаям производятся вовремя и в полном объеме.

Ранее «URA.RU» привело данные по смертям военных, которые впервые с 2010 года попали в открытый доступ после того, как компания СОГАЗ выиграла тендер на страхование военнослужащих в 2018—2019 годах.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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