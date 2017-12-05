В курганской колонии осужденных женщин лишили права на отпуск

В женской колонии в Кургане забыли про комнату отдыха
В женской исправительной колонии №4 в Кургане прокурорская проверка обнаружила нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Как рассказали «URA.RU» в надзорном ведомстве, работающим осужденным негде было провести отпуск.
С иском о защите прав граждан прокурор обратился в суд. Рассмотрев дело, суд обязал колонию выделить и оборудовать отдельное помещение, где осужденные могли бы отдыхать во время ежегодного отпуска.
Решение пока не вступило в законную силу, уточнили в региональной прокуратуре.