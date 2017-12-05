{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Ямала
18:31  05 декабря 2017 0

Новых членов «ЕР» на Ямале приготовили к «грязной работе»

Субботник в парке им. Гагарина с участием депутатов Законодательного собрания и Челябинского отделения партии
Новоиспеченным единороссам вручили партбилеты и дождевики для участия в субботникахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новоиспеченным членам «Единой России» на Ямале вручили партбилеты, значки и брендированные дождевики для проведения субботников. Вручение состоялось во время заседания городского политсовета партии в Лабытнанги.

Партийцы отметили, что на их плечах ответственная работа. Не за горами ответственная избирательная кампания и выборы президента России. В этой связи благоустройство ямальских городов — одно из приоритетных направлений. С этой целью была запущена программа «Комфортная городская среда». В рамках программы в 2017 году Лабытнанги и столица Ямала стали первыми городами, где прошли масштабные работы по созданию этой комфортной среды.

«Задача партии власти сосредоточить все усилия для того, чтобы наш президент почувствовал нашу поддержку во всех своих мероприятиях. Поэтому я призываю быть активными, принимать участие в реализации «Комфортной городской среды», — заявила член партии и глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.

Напомним, реализация программы по улучшению пространства ямальских городов продолжится и в 2018 году. На эти цели в региональном бюджете заложено более двух миллиардов рублей.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров