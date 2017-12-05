Новых членов «ЕР» на Ямале приготовили к «грязной работе»

Новоиспеченным членам «Единой России» на Ямале вручили партбилеты, значки и брендированные дождевики для проведения субботников. Вручение состоялось во время заседания городского политсовета партии в Лабытнанги.
Партийцы отметили, что на их плечах ответственная работа. Не за горами ответственная избирательная кампания и выборы президента России. В этой связи благоустройство ямальских городов — одно из приоритетных направлений. С этой целью была запущена программа «Комфортная городская среда». В рамках программы в 2017 году Лабытнанги и столица Ямала стали первыми городами, где прошли масштабные работы по созданию этой комфортной среды.
«Задача партии власти сосредоточить все усилия для того, чтобы наш президент почувствовал нашу поддержку во всех своих мероприятиях. Поэтому я призываю быть активными, принимать участие в реализации «Комфортной городской среды», — заявила член партии и глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.
Напомним, реализация программы по улучшению пространства ямальских городов продолжится и в 2018 году. На эти цели в региональном бюджете заложено более двух миллиардов рублей.