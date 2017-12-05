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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:39  05 декабря 2017 1

Россиянин нашел огромного таракана в чебупицце из супермаркета

Рыжий таракан испортил обед жителю ПодмосковьяФОТО: aaapestcontrol.com.au

Житель Подмосковья обнаружил рыжего таракана в контейнере с чебупиццей. По утверждениям мужчины, еду он прибрел по акции в супермаркете Сергиева Посада.

«Я захотел есть, пошел в магазин, купил чебупиццу, потому что она была по акции. Пришел к себе на работу, погрел в микроволновке и начал есть. И уже вот, беря одну чебупиццину, я увидел таракана! Есть, естественно, я больше уже не мог», — цитирует Сергея Трофимова портал «Подмосковье сегодня».

Трофимов решил восстановить справедливость и вернулся в магазин с чеком и трупом насекомого, чтобы вернуть свои деньги. Администратор торговой точки сообщил о неприятном инциденте поставщику — компании ABI PRODUCT. Прозводитель выпечки отметил, что раньше подобных жалоб они не получали.

«Если есть жалоба на инородный предмет, мы должны лично убедиться в его присутствии в нашем продукте, взять на экспертизу, провести расследование, [выяснить], на каком этапе производства он сюда попал», — отметила менеджер компании Юлия Басманова.

Сергей Макеев
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