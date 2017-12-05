Общая площадь пожара составила 1800 квадратных метров
Основными версиями возникновения пожара на территории пермской колонии в Соликамске являются поджог и неисправность электропроводки. По данным ТАСС, информация о пожаре в «Белом лебеде» является неточной — горит соседняя колония строгого режима.
«Предварительно две причины пожара — поджог и короткое замыкание», — цитирует сообщение экстренных служб RT.
Ранее «URA.RU» сообщало о пожаре, который произошел в колонии. По предварительным данным, пламя охватило административное здание, после чего огонь перекинулся на другие постройки. Пожарные присвоили возгоранию повышенный уровень сложности. Несмотря на это, в штабе пожаротушения заявили, что угрозы для заключенных нет, и эвакуация не потребуется.