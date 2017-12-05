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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Пермского края
22:57  05 декабря 2017 0

Названы две вероятные причины пожара в пермской колонии. ФОТО

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Общая площадь пожара составила 1800 квадратных метровФото: pixabay.com

Основными версиями возникновения пожара на территории пермской колонии в Соликамске являются поджог и неисправность электропроводки. По данным ТАСС, информация о пожаре в «Белом лебеде» является неточной — горит соседняя колония строгого режима.

«Предварительно две причины пожара — поджог и короткое замыкание», — цитирует сообщение экстренных служб RT.

ФОТО: telegram-канал Mash

Ранее «URA.RU» сообщало о пожаре, который произошел в колонии. По предварительным данным, пламя охватило административное здание, после чего огонь перекинулся на другие постройки. Пожарные присвоили возгоранию повышенный уровень сложности. Несмотря на это, в штабе пожаротушения заявили, что угрозы для заключенных нет, и эвакуация не потребуется.

Сергей Макеев
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