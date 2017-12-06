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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:45  06 декабря 2017 0

«Это унизительно!» Овечкин высказался об отстранении сборной РФ от Олимпиады

Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, сборная, кубок, овечкин александр
Александр Овечкин осудил решение МОКФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Прославленный российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин счел унизительным решение Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Он отметил, что ему жаль спортсменов, с которыми поступили несправедливо.

Решение МОК хоккеист назвал необоснованным и унизительным. «Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — высказал свое мнение Овечкин, его слова приводит «Национальная служба новостей».

5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпиады-2018 в Южной Корее. При этом, как пояснили в комитете, «чистые» спортсмены могут выступить в «команде атлетов из России», но под нейтральным флагом и без российского гимна.

МОК также принял решение пожизненно отстранить от посещения Олимпийских игр российского вице-премьера Виталия Мутко и экс-заместителя министра спорта России Юрия Нагорных. На этом же заседании из членов МОК был исключен резидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, напоминает портал «Русская планета».

Нина Калинина
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