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Главные новости Курганской области
11:06  06 декабря 2017 0

Известный журналист снял фильм про уральского предпринимателя с участием Лужкова и Михалкова

Празднование 74 годовщины образования Курганской области. Курган, богомолов олег, ильтяков александр
Одним из участников фильма про Александра Ильтякова (справа) стал экс-губернатор Олег БогомоловФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Журналист Андрей Караулов снял документальный фильм «Русский характер» про депутата Госдумы, в прошлом бизнесмена Александра Ильтякова из Курганской области. В качестве спикеров в нем выступают режиссер Никита Михалков, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и экс-председатель правительства Сергей Степашин.

В 40-минутном фильме основатель мясокомбината «Велес» Ильтяков рассказывает о том, как начинал свой бизнес в зауральской глубинке. Ученые, политики и общественные деятели пытаются объяснить в комментариях особенности русского характера и факторы, которые на него повлияли. В фильме также приняли участие экс-глава Курганской области Олег Богомолов (его Караулов называет одним из лучших губернаторов страны), а также директор курганского Центра Илизарова Андрей Губин и другие известные в Зауралье люди.

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
В фильме Никита Михалков рассуждает об особенностях русского характера
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Они сами на нас вышли с этой идеей, планируется снять целую серию таких фильмов в разных регионах, — рассказал „URA.RU“ об истории создания фильма его герой Александр Ильяков. — Перед выборами президента важно показать достижения, которые есть в нашей стране».

В фильме Ильтяков отмечает, что не получал никакой поддержки от государства. Наоборот, нередко конфликтовал с главами района. Несмотря на это, он благодарен бывшему главе Частоозерского района Сергею Бекишеву.

«Сергею Николаевичу (Бекишеву) нужно сказать спасибо, потому что благодаря ему мы стали теми, кем являемся сейчас, — отметил депутат в беседе с „URA.RU“. — А то сейчас предприниматели изнежены и требуют поддержки. С какой стати государство должно помогать им, а не уборщицам, не учителям или врачам?»

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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