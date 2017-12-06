FIFA не откажется от ЧМ-2018 в России после скандального решения МОК

12:27 06 декабря 2017 0

В FIFA заявили, что решение МОК не повлияет на подготовку к ЧМ-2018 в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете сборной РФ участвовать в Олимпиаде не повлияет на подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Такое заявление сделали в Международной федерации футбола (FIFA).

«FIFA приняла к сведению решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это решение не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот турнир лучшим», — цитирует заявление организации телеканал 360.

В FIFA также подчеркнули, что не будут отстранять футболистов от участия в соревнованиях только на основании подозрений в приеме допинга. «Следует подчеркнуть, что санкции не могут налагаться на основании простых подозрений или ограниченных фактов», — отметили в футбольной федерации.

5 декабря, напомним, исполком МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

После этого решения председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что МОК делает «подкоп» под чемпионат мира по футболу 2018 года. Записью в Twitter политик прокоментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего Международную федерацию футбола (FIFA) обратиться к комиссии Самуэля Шмида по вопросу расследования применения допинга в футболе, пишет RT.

Матчи чемпионата мира — 2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Турнир, который пройдет в России впервые, начнётся 14 июня, финал состоится 15 июля в Москве, напоминает «Национальная служба новостей». Как ранее писало «URA.RU», в ходе жеребьевки определились все 32 участника чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сборная России на данный момент занимает 65-е место в рейтинге FIFA — самое низкое из всех команд, которые выступят в финальной части чемпионата мира.