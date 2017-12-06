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Главные новости Тюменской области
13:18  06 декабря 2017 0

Тюменцы предложили провести референдум, чтобы вернуть прямые выборы мэров. СКАН

Общественные слушания по застройке частного сектора в рамках улиц Амундсена - Московская - Расковой. Екатеринбург, общественные слушания, выбор, карточка для голосования
Главы городов должны избираться народом, а не депутатами местных дум, считают активистыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские активисты намерены провести в регионе референдум, на который должен быть вынесен вопрос принятия закона о возвращении прямых выборов глав городов и районов. Ходатайство инициативной группы, подписанное 25 тюменцами, уже получено в избирательной комиссии региона и будет рассмотрено в среду, 7 декабря, сообщил «URA.RU» уполномоченный представитель инициативной группы Юрий Рябцев.

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума было направлено в облизбирком в конце ноября. В документе тюменцы написали, что провели собрание, на котором обсудили вопрос о проведении референдума, и решили образовать инициативную группу из 25 человек, а также утвердить сам проект регионального закона, который должен быть вынесен на референдум.

В случае принятия этого закона в Тюменской области будут возвращены прямые выборы глав городов и районов — голосовать на них смогут сами жители, обладающие избирательным правом.

Сейчас руководителей муниципальных образований избирают депутаты местных дум, а это, по мнению уполномоченного представителя сторонников референдума Юрия Рябцева, «обеспечивает фильтрацию лояльным власти административным претендентам и устранение реальной конкуренции оппозиционных представителей». В случае принятия закона о прямых выборах «ответственность местной власти в Западно-Сибирской низменности перед жителями будет восстановлена», полагает тюменец.

Кроме того, закон предполагает упразднение выборов депутатов местных дум по партийным спискам, оставляя только выборы по одномандатным округам.

Как сообщил корреспонденту «URA.RU» председатель облизбиркома Игорь Халин, заседание комиссии по рассмотрению ходатайства назначено на 7 декабря.

Активисты направили ходатайство в облизбирком
Фото: скан документа
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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