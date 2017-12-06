Певица Света рассказала, что не любит свои песни

17:17 06 декабря 2017 0

Слушатели чаще всего просят спеть те композиции, которые ей надоели Фото: Instagram svetapevitsa_official

Российская певица Света рассказала о своих нелюбимых композициях. На концерте в Кирове певица призналась, что есть песни, которые ей ужасно надоели.

Певице не нравятся хиты, которые чаще всего просит исполнить публика. По словам Светы, она не любит «Твои глаза», «Дельфины», «Что мне делать сегодня», «Дорога в аэропорт». Но слушатели чаще всего просят спеть эти песни на концертах, а фанатам певица отказать не может.

Однако у певицы есть композиции, которые она готова исполнять миллионы раз. «Например, у меня есть песни «Коктейль «Депрессия», «Сантиметр тела». Я почти не пою их на концертах, поэтому, когда есть возможность, с удовольствием вспоминаю, потому что для меня они, как новые», — отметила артистка, пишет «Экспресс-газета».